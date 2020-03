Emergenza Coronavirus, Burioni: "Azienda USA dice di aver test con risultato in 15 minuti"

Roberto Burioni, noto medico e ricercatore italiano specializzato in virologia, ha così commentato lo stato dell'emergenza Coronavirus in Italia a Che Tempo Che Fa, su Rai 2: "I numeri sembrerebbero indicarci che c'è un leggero rallentamento, sono meno negativi. Questo deve portarci a perseverare, stiamo guadagnando del tempo per la ricerca. C'è un farmaco che viene utilizzato come antinfiammatorio in malattie come l'artrite che sembra essere efficace. I dati che stanno incominciando ad arrivare sono abbastanza promettenti".

Quindi, un'aggiunta sulle modalità di diagnosi e di rilevamento: “Uno studio ben fatto ha stabilito che chi ha contratto il Covid-19 sviluppa più anticorpi: basterebbe quindi un prelievo per stabilire con certezza se si è stati malati o no. C'è poi un'azienda statunitense che dice di aver messo a punto un test che dà risultato in soli 15 minuti".