Emergenza Coronavirus, cancellato ufficialmente il Gran Premio d'Australia

La notizia era nell'aria da diverse ore e pochi minuti fa è arrivata l'ufficialità: la FIA e la Formula 1 hanno deciso di cancellare il Gran Premio d'Australia, che avrebbe dovuto aprire la stagione il prossimo 15 marzo, per l'emergenza coronavirus. Non si correrà, dunque, a Melbourne: "Con il supporto dell'AGPC, abbiamo preso la decisione di cancellare tutte le attività previste per il Gran Premio d'Australia".

Formula 1 and the FIA, with the full support of the Australian Grand Prix Corporation (AGPC), have taken the decision that all Formula 1 activity for the Australian Grand Prix is cancelled pic.twitter.com/rHbc7hlNvH

— Formula 1 (@F1) March 12, 2020