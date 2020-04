Emergenza Coronavirus. Corea del Sud, a maggio parte il campionato di baseball

vedi letture

La sport in Corea del Sud si prepara a riaprire i battenti tra fine aprile e inizio maggio. Il 21 aprile infatti le squadre di baseball del paese asiatico potranno tornare in campo per le amichevoli, mentre dal 6 maggio partirà il campionato che prevede 10 squadre al via e 144 partite in programma. Il torneo sarebbe dovuto iniziare il 28 marzo scorso, ma era stato rinviato dalle autorità per via dell'emergenza Coronavirus che ora sembra essere in netta regressione (solo 53 nuovi casi nelle ultime 24 ore).