Emergenza Coronavirus. Cresce il numero di decessi anche nel Regno Unito

Cresce il numero di decessi anche in Inghilterra. Il numero totale di persone che hanno perso la vita in seguito al COVID-19 è salito a 465, ha confermato il Dipartimento della Salute. 414 in Inghilterra, 22 in Scozia e Galles, 7 in Irlanda del Nord. Intanto ha perso la vita, in Ungheria, il trentasettenne deputato ambasciatore britannico in Ungheria.