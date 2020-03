Emergenza Coronavirus, D'Incà: "Restrizioni giuste, battaglia lunga. Vedremo se prolungare"

Federico D'Incà, Ministro per i rapporti con il Parlamento e le Riforme, ha parlato ai microfoni di SkyTG24 sui numeri del bollettino odierno. "Stiamo facendo tutte le valutazioni del caso, i dati di oggi ci danno qualche segno di spiraglio. Continuiamo a ripetere che dobbiamo essere stringenti nelle nostre libertà individuali nei DCPM per quell'allontanamento delle persone e spegnere i focolai. La battaglia è ancora lunga, nelle prossime ore indicheremo se continuare: per me le restrizioni sono giuste e continuare è per il bene di ognuno di noi".

Cosa dev'essere aperto per primo e cosa per ultimo?

"Ci affideremo al mondo della scelta, verificheremo se ci sarà un calo. Prima di tutto ci va la salute, quei feretri trasportati dall'esercito sono delle immagini fortissime che ci ripetono come abbassare la guardia è l'errore più grosso da fare. Nella nostra testa dobbiamo restare concentrati per l'obiettivo finale".