Emergenza Coronavirus. Decaro sulle mascherine: "Obbligo a patto che tutti ne siano dotati"

vedi letture

Il sindaco di Bari e presidente dell'ANCI (associazione dei primi cittadini)Antonio Decaro ha parlato della questione relativa all'obbligo di indossare le mascherine per uscire di casa spiegando che un obbligo in tal senso può arrivate solo quando tutti i cittadini saranno in grado di averne una: “Ci sono le linee guida nazionali che non obbligano a utilizzare la mascherina, se nella propria autonomia una Regione o un Comune decide di obbligare a usarla è però opportuno che tutti i cittadini vengano dotati di mascherina.- ha dichiarato Decaro all'Ansa - Per chi non se lo può permettere, ma anche per chi se lo può permettere ma non ha la possibilità di acquistarle, perché non ce ne sono”.