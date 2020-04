Emergenza Coronavirus, due medici parlano di test in Africa sul vaccino. Eto'o: "Figli di p..."

La ricerca di una cura contro il Coronavirus prosegue. Anche con qualche inciampo mediatico. In Francia, fa rumore la reazione di Samuel Eto’o e molti altri a uno scambio di opinioni andato in onda su LCI. Nello specifico, il dr. Jean-Paul Mira e il dr. Camille Locht, rispettivamente capo del reparto di rianimazione dell’ospedale Cochin e direttore della ricerca all’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale), discutevano sulla potenziale efficace contro Covid-19 del vaccino BCG, utilizzato contro la tubercolosi. In particolare, tra le possibilità avanzate vi è stata quella di effettuare dei test a tal riguardo in Africa. “Figli di p… - ha scritto Eto’o su Facebook - non siete altro che merde. L’Africa è il vostro territorio di gioco”.