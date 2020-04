Emergenza Coronavirus, Elisabetta II: "Voglio ringraziare chi sta a casa e il servizio sanitario"

Di seguito ecco il discorso integrale della Regina Elisabetta II al Regno Unito, il quinto nei suoi 68 anni di regno: "Vi parlo in questi tempi di disperazione e di lotta per la nazione, di difficoltà finanziarie e di sanità del nostro paese. Voglio ringraziarvi tutti per l'impegno, quello che facciamo è prezioso, il duro lavoro ci riporterà a vivere tempi normali. Voglio ringraziare tutti quelli che stanno a casa e proteggono chi è più debole. Insieme combatteremo questo male, se staremo uniti e risoluti ne usciremo. Nei prossimi anni ne saremo orgogliosi, riguarderemo a questi giorni per combattere come ha fatto il Regno Unito. Gli attributi dell'autodisciplina, della calma, della determinazione amabile e della fratellanza siano caratterizzino ancora una volta questo Paese. Grazie al servizio sanitario: questa è una sfida differente dalla Seconda Guerra Mondiale, ma ci lascia un profondo senso di separazione. Prevarremo e la vittoria apparterrà a ciascuno di noi. Dobbiamo confortarci pensando, mentre abbiamo ancora da sopportare, che i giorni migliori torneranno: saremo di nuovo con i nostri amici, saremo di nuovo con le nostre famiglie e ci incontreremo ancora".