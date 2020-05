Emergenza Coronavirus. F1, Johnson pensa a un'esenzione della quarantena per il Circus

Il primo ministro inglese Boris Johnson è pronto a scendere in campo per permettere alla Formula Uno di correre a Silverstone i due gran premi in programma tra fine luglio e inizio agosto. Al momento le due gare sono infatti in bilico – e potrebbero essere sostituite da Hockenheim e Hungaroring – a causa della quarantena obbligatori per tutti coloro che provengono da fuori il Regno Unito che metterebbe in difficoltà sopratutto quelle squadre – Ferrari, Alfa Rome e Alpha Tauri – che non hanno una base in Inghilterra. Il premier britannico si è così detto possibilista sulla possibilità che la Formula Uno sia esentata dalla quarantena obbligatoria, ma ancora non è arrivata una decisione definitiva e se non dovesse arrivare in tempi brevi le gara previste a Silverstone potrebbero essere spostate più avanti nel calendario, probabilmente nel mese di agosto.