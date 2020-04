Emergenza Coronavirus. F1, Marko: "Il RedBull Ring potrebbe ospitare più di una gara"

Il GP d'Austria di Formula Uno in programma il 5 luglio al RedBull Ring di Spielberg potrebbe non essere rinviato come accaduto a molti altri gran premi visto che il Governo ha annunciato che dal 14 aprile sospenderà alcune misure restrittive, ma non solo. Il circuito austriaco infatti potrebbe essere protagonista di più gare nel corso della stagione. Lo afferma in un'intervista Helmut Marko, co-organizzatore del GP e consulente della Red Bull, riprotata da Autosprint: “Diversamente da altri posti Spielberg potrebbe reagire in fretta, questo è il vantaggio del circuito anche se è ancora presto per sapere se ci sarà la gara ed eventualmente se sarà con o senza gli spettatori. Ma c'è anche la possibilità di correre più gare in questo circuito, dipende da come sarà la situazione nel resto d'Europa e dalle trattative con la Liberty Media (l'organo che gestisce il Mondiale di F1 NdR). - continua Marko - Dobbiamo attendere e vedere cosa accadrà, non siamo da soli al mondo. Non posso immaginare di riuscire a battere la malattia in Austria e poi ignorare la possibilità di importarla nuovamente da altri paesi”.