Emergenza Coronavirus. Francia, 600 morti in 24 ore. Veran: “Continuiamo a restare a casa”

Il ministro della salute francese Olivier Veran nella consueta conferenza stampa ha annunciato che nelle ultime 24 ore i morti nel paese sono stati 605 che portano il totale a 8911. Si tratta del numero più alto registrato in un solo giorno dall'inizio dell'epidemia Coronavirus. “Non è finita, non siamo alla fine della salita epidemica e dobbiamo continuare a restare a casa. - ha spiegato Veran – Dopo questa crisi la Francia dovrà attrezzarsi per rispondere alle epidemie oltre che proseguire la propria missione su malattie croniche e occasionali”. A tal proposito il ministro ha lanciato un appello ai francesi affetti da altre patologie affinché non rinuncino alle visite indispensabili come la vaccinazione dei bambini o i controlli in gravidanza.