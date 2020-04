Emergenza Coronavirus. Francia, i decessi salgono a 5387: sono 471 in 24 ore. Molti in casa

Sale il conteggio dei decessi in Francia. Secondo le cifre diramate in serata dal direttore generale per la Salute, Jerome Salomon, sono 4.503 i morti in ospedale dall’1 marzo: 471 di questi decessi sono avvenuti nelle ultime 24 ore. Un computo purtroppo non completo: lo steso Salomon ha infatti spiegato che almeno altre 884 persone sono decedute nelle proprie abitazioni. Al momento, 26.246 sono ricoverati, di cui 6.399 in terapia intensiva.