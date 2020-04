Emergenza Coronavirus, grido di speranza da NY: "Supereremo le difficoltà, siamo duri"

vedi letture

Andrew Cuomo, governatore dello stato di New York, condividendo un video realizzato da un'agenzia di creativi, ed ispirato al suo discorso dello scorso 24 marzo, in cui ha lanciato messaggi di speranza, rinnova i suoi aspici: "Supereremo le difficoltà, perché siamo duri", si legge nella didascalia introduttiva del video. Il filmato, in bianco e nero, mostra scene di quotidianità e momenti drammatici della Grande Mela, come ad esempio l'attacco terroristico alle Torri Gemelle, infondendo un chiaro messaggio: "Scaccia via l'ansia, la paura. Amo New York e New York ama tutti voi".