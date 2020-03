Emergenza Coronavirus. Griezmann: "Aiuteremo il Barça a pagare stipendi dei dipendenti"

Antoine Griezmann, con una lunga lettera sui social, ha spiegato la decisione pressa col Barcellona di ridursi lo stipendio (così come tutti gli altri giocatori) del 70% per il periodo di allarme in Spagna: “Prima di tutto vogliamo chiarire come la nostra volontà sia sempre stata quella di ridurci lo stipendio, perché capiamo perfettamente che si tratta di una situazione eccezionale e siamo sempre stati i primi ad aiutare il club quando ci è stato chiesto. Per questo motivo ci ha sorpreso che dentro il club ci sia stato qualcuno che ha cercato di metterci pressione per fare qualcosa che sempre abbiamo voluto fare. L’accordo ha avuto bisogno di qualche giorno semplicemente perché stavamo cercando una formula per aiutare il club e chi nel club ci lavora. Oltre al taglio del 70% dello stipendio durante lo stato di emergenza, daremo un contributo anche per gli impiegati del club, per far sì che possano ricevere il 100% dello stipendio”.