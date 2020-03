Emergenza Coronavirus. I numeri del Viminale: oltre 5.000 denunciati in un giorno

Ben 5mila persone denunciate in un giorno. I numeri sono stati resi noti dal Viminale, sono oltre 5mila le persone che hanno violato le disposizioni previste dai decreti emanati per l'emergenza coronavirus. Complessivamente sono state controllate 203.011 persone e di queste 4.942 sono state denunciate per non aver rispettato i divieti di spostamento, 142 per dichiarazioni false e 49 per aver violato il periodo di quarantena.