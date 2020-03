Emergenza Coronavirus, ieri in Italia denunciate 2.783. Cinquanta per violazione della quarantena

Le Forze di polizia proseguono l'attività di controllo sul territorio con il nuovo regime sanzionatorio, per verificare l'applicazione delle disposizioni per il contenimento della diffusione del Covid-19. Nella giornata di ieri, 27 marzo, sono state controllate 210.365 persone e 98.653 esercizi commerciali. Salgono così, dall'11 al 27 marzo 2020, a 2.866.868 le persone controllate e a 1.334.928 gli esercizi commerciali. Le persone sanzionate in via amministrativa per i divieti sugli spostamenti ​sono state ieri 2.783; 86 le persone denunciate per false attestazioni nell'autodichiarazione, 50 le persone denunciate per violazione della quarantena. Gli esercizi commerciali sanzionati sono stati 72; 31 i provvedimenti di chiusura delle attività.