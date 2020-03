Emergenza Coronavirus. Il governatore di Tokyo: "Non ci saranno intoppi per i Giochi Olimpici"

Il Governatore di Tokyo Koike Yuriko ha commentato la decisione di spostare i Giochi Olimpici dal 23 luglio al 8 agosto del 2021 spiegando che non vi saranno intoppi per la nuova organizzazione dell'evento: “Considerando l'epidemia mondiale di Coronavirus abbiamo bisogno di un certo lasso di tempo prima di prepararci completamente per organizzare i Giochi in piena sicurezza per atleti e spettatori. Ma la preparazione per le nuove date procederà senza intoppi poiché le date coincidono con lo stesso periodo delle date originali e pertanto credo che sia ideale celebrare l'apertura dei Giochi Olimpici il 23 luglio del 2021. - continua Yukiro – Il Governo metropolitano di Tokyo impegnerà tutte le proprie risorse e lavorerà a stretto contatto con il comitato organizzatore affinché tutto proceda nel migliore dei modi”.