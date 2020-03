Emergenza Coronavirus, il sindaco di Brescia: "Non riusciamo a confinare il contagio"

vedi letture

Emilio Del Bono, sindaco di Brescia, ha lanciato un allarme cittadino ai microfoni di Che Tempo Che Fa su Rai 2: "Noi non siamo nella parabola discendente, bensì nella crescita piatta. Abbiamo avuto comunicazione di oltre 340 positivi conclamati oggi, siamo a 1300 decessi dichiarati nella provincia: siamo poco dietro Bergamo ma abbiamo similitudini e analogie notevoli. Non riusciamo ancora a confinare il contagio. Molti medici, e anche i rispettivi familiari che escono regolarmente, denunciano che non hanno potuto avere un tampone. Ancora purtroppo il contagio rimane importante nella provincia di Brescia".

Ma perché non vengono fatti i tamponi?

"Non voglio fare polemica ma secondo me c'è la possibilità di estendere il campo. Ci si è intestarditi su alcuni approcci che per me sono da allontanare. Ancora noi come sostegno di personale medico-infermieristico non siamo ancora a posto. Solo oggi sono arrivati venti infermieri e dieci medici dall'Albania. Qualche giorno fa però è uscita una lettera dei primari di rianimazione della Lombardia che denunciavano poca solidarietà delle regioni vicine, e credo sia il Veneto, che non avevano concesso personale al momento del picco, che qui non riuscivamo a gestire. Io mi sono chiesto se esiste il Servizio Sanitario Nazionale, visto che ogni regione si chiude al suo interno. Questa settimana arriveranno 48 medici, spero che vengano spediti a Brescia. Aggiungo un'altra emergenza: ci mancano le bombole d'ossigeno. Abbiamo fatto presente che abbiamo forniture immediate anche di questo tipo. Siamo nel pieno della crisi: qualcosa non ha funzionato e ancora non funziona".