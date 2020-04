Emergenza Coronavirus, in Francia 357 nuovi morti in 24 ore: dato più basso da 7 giorni

Come da consuetudine, la Francia ha pubblicato il quotidiano bollettino d'aggiornamento sulla diffusione del coronavirus Covid-19 sul suolo d'Oltralpe. E se i dati italiani raccontano di un lieve calo complessivo, lo stesso vale anche per i cugini francesi. In particolare, sottolineano i mezzi d'informazione, per quanto riguarda i decessi: 357 nelle ultime 24 ore. Si tratta infatti del dato più basso da una settimana a questa parte.