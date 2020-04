Emergenza Coronavirus, in Francia oltre 7500 decessi e quasi 7000 in terapia intensiva

Dal primo marzo ad oggi in Francia sono stati contati 7.560 decessi per il Coronavirus. Nelle ultime 24 ore il dato è salito di +441 e nel computo totale sono inclusi anche i 2.026 morti nelle case di cura. Dall'inizio dell'epidemia i pazienti guariti sono 15.438, mentre sono in aumento le persone in terapia intensiva: 6.838 rispetto al 6.662 di ieri (+176). A riferirlo è Jerome Salomon, direttore generale della Sanità.