Emergenza Coronavirus, in Portogallo 1516 nuovi casi in 24 ore: +11% rispetto a ieri

Aumento significativo dei contagi in Portogallo nelle ultime 24 ore. Stando all'ultimo bollettino diramato dal Ministro della Salute Jamila Madeira, in un giorno si è passati da 13.956 persone infette a 15.472, il che significa 1.516 nuovi casi (quasi l'11% in più) da un giorno all'altro. Ventisei i decessi che si sono registrati nelle ultime 24 ore, in totale dall'inizio dell'epidemia sono 435.