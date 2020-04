Emergenza Coronavirus. L'Italia e gli aiuti dal mondo: ancora non c'è traccia dei 100 milioni USA

Era il 30 marzo quando gli Stati Uniti, attraverso una telefonata Conte-Trump, avevano promesso aiuti all’Italia per 100 milioni di euro. Per il momento però, racconta la Repubblica, del sostegno USA all’Italia non ce n’è neanche l’ombra. Gli Stati Uniti, si legge, sono congelati in una entropia sanitaria e geo-politica mentre già da metà marzo in Italia sono arrivati medici russi, cinesi, cubani, sono atterrate mascherine egiziane, clorochina pachistana, la Libia e l’Albania hanno offerto personale sanitario.