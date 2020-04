Emergenza Coronavirus. L'OMS: "Non è assolutamente il momento di allentare le misure"

Il dottor Hans Henri P Kluge, direttore regionale per l’Europa dell’OMS, ha parlato del momento relativo alla pandemia da Coronavirus: “Pensare che siamo vicini al punto finale sarebbe pericoloso. Il virus non lascia spazio a errori o a compiacimento. Ogni cambiamento nella nostra strategia di risposta, nell’ammorbidimento del lockdown e del distanziamento sociale richiede attente e profonde valutazioni. Non è il momento per ammorbidire le misure di contenimento, anzi è il momento di raddoppiare o triplicare gli sforzi collettivi per arrivare alla soppressione dell’emergenza”.