Emergenza Coronavirus, la Banca Mondiale pronta a erogare 160 miliardi di dollari

La Banca mondiale si muove per aiutare i Paesi impegnati nella lotta al Coronavirus. In particolare, l’istituzione ha annunciato di essere pronta a erogare cura 160 miliardi di dollari nel corso dei prossimi 15 mesi. La prima tranche sarà di 1,9 miliardi, destinati per lo più a Paesi in via di sviluppo.