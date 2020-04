Emergenza Coronavirus, la F1 studia il modello a porte chiuse. Ultima chiamata ottobre

Il direttore della Formula Uno, Ross Brawn, ha ammesso che la stagione 2020 potrebbe partire a porte chiuse a causa del Coronavirus. La pandemia ha fatto slittare le nove gare di apertura - oppure cancellate - e pure il Grand Prix del Canada, in Montreal, sarà ritardato. Il GP di Montecarlo non verrà effettuato per la prima volta dal 1954: ora Brawn ha spiegato che il board sta cercando di capire come funzionerà un evento a porte chiuse. Mark Webber ha spiegato come l'idea di partire con la stagione a luglio sia ottimistica, mentre Brawn ha aggiunto come una partenza a ottobre sarebbe l'ultima chiamata.