Emergenza Coronavirus. La NFL ai tempi del Covid-19: il prossimo draft sarà virtuale

Il prossimo draft NFL avrà luogo in modalità virtuale e non a Las Vegas, come inizialmente programmato. In una nota spedita alle 32 squadre, il Commissioner Roger Goodell le ha invitate a evitare assembramenti nelle serate dal 23 al 25 aprile: "Tutto si potrà svolgere da casa, per non contravvenire alla procedure di sicurezza per la salute pubblica decise in seguito al dilagare del coronavirus".