Emergenza Coronavirus, la Regina Elisabetta: "Tempi duri, ma torneremo ad abbracciarci"

Nel suo storico discorso alla nazione, la Regina Elisabetta II ha voluto mandare un messaggio di speranza a tutti i suoi sudditi in questo momento di grande difficoltà a causa dell'emergenza Coronavirus: "Vi parlo in un tempo che so essere di crescente difficoltà, un tempo di sconvolgimento nella vita del nostro Paese che ha portato dolore ad alcuni, problemi economici a molti ed enormi cambiamenti nella vita quotidiana di tutti noi. Prevarremo e la vittoria apparterrà a ciascuno. Dobbiamo confortarci pensando che i giorni migliori torneranno, che saremo di nuovo con i nostri amici, che saremo di nuovo con le nostre famiglie e che ci incontreremo ancora", le sue parole in tv al Regno Unito.