Emergenza Coronavirus. LeBron James cambia idea: "Si può anche giocare a porte chiuse"

Gli Usa sono più che mai alle prese con l’emergenza Covid-19. LeBron James, che in un primo momento aveva detto no alla possibilità di riprendere eventualmente a porte chiuse, ora apre: “Se l’unico modo per garantire la sicurezza di tutti è questo, va bene, ne parleremo tutti assieme”. Nei Lakers ci sono state due positività non rivelate: “Sono fiero di quanto abbiamo fatto quest’anno, non pensavo che l’inserimento di Davis sarebbe stato così facile”.