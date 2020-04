Emergenza Coronavirus, Locatelli: "Oltre 30.000 vite salvate, ma ancora nulla è scampato"

Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, ha fatto il punto in conferenza stampa sull'emergenza Coronavirus. Queste le sue parole: "Uno studio autorevole ha definito in almeno superiore a 30.000 il numero delle vite che sono state salvate o delle morti evitate attraverso queste misure di contenimento. In Italia centrale e meridionale c'è stata la capacità del sistema sanitario di contenere una crescita importante del numero di soggetti infetti. Non era scontato ottenere questo risultato".

Quando arriverà l'allentamento delle misure di restrizione?

"Ci avete sentito parlare di R con 0 che è indice di contagiosità. Il valore R con 1 è stato raggiunto, ma vogliamo andare oltre e portarlo sotto 1 per avere l'evidenza che la diffusione epidemica nel Paese si è quanto meno arrestata come incremento giornaliero".

Che bilancio fa dei numeri odierni?

"Se guardiamo ai numeri, dal 27 marzo a oggi in 9 giorni si è passati da più di 120 accessi nelle terapie intensive a un saldo negativo di 74 malati, che non sono più oggi nelle terapie intensive rispetto al numero di ieri. Anche il numero di deceduti si è ridotto dai 970 ai 680 attuali. Ma non abbiamo superato la fase critica. Il pericolo non è scampato, non abbiamo scampato proprio nulla. Richiamo tutti al rispetto delle norme. Bisogna avere dei comportamenti di alto senso di responsabilità individuale".