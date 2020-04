Emergenza Coronavirus. Moto, Ezpeleta: "Se sfortunati potremmo non disputare alcun GP"

vedi letture

Il Ceo di Dorna Sport, l'ente che organizza il Motomondiale, Carmelo Ezpeleta ha parlato dopo il rinvio di ben sette gare spiegando che sarà impossibile in questa stagione correre tutti i 19 GP in programma e che se si sarà particolarmente sfortunati potrebbe saltare l'intero mondiale: “Preferisco parlare di rinvio anziché cancellazione. Ma ovviamente sarà impossibile correre 19 Gran Premi, per cui alcune delle gare rimandate verranno definitivamente cancellate. E se siamo sfortunati, lo saranno tutte e 19. - spiega Ezpeleta a Rai Sport - Finché non sarà scoperta una cura contro il Coronavirus non si potrà viaggiare, ma abbiamo il dovere di farci trovare pronti non appena si potrà organizzare un Gran Premio, ma dovremo ridurre i costi in tutte le aree e questo varrà anche per il 2021 e il 2022 perché il mondo avrà un aspetto diverso dopo il Coronavirus, non dobbiamo farci illusioni. Non appena avremo una panoramica precisa, ne parleremo con i team, i costruttori, la Fim e tutti gli altri partner".