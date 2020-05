Emergenza Coronavirus. MotoGP, Giani (Regione Toscana): "Essenziale correre al Mugello"

Il presidente del Consiglio Regionale della Toscana Eugenio Giani ha parlato dell'importanza di far correre il GP d'Italia del Mugello anche se i costi saranno più alti che in passato: “Ritengo che il Gran Premio d'Italia all'autodromo Mugello sia essenziale anche se questa volta comporterà più costi che ricavi. - ha spiegato Giani come riporta Sportmediaset - Peraltro siamo consapevoli che in prospettiva l'autodromo del Mugello potrebbe diventare luogo di svolgimento di grandi eventi automobilistici”. Il GP potrebbe così corrersi in autunno e a porte chiuse.