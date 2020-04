Emergenza Coronavirus. Novak Djokovic: "Contrario al vaccino, potrei anche non giocare"

Una dichiarazione che, in un momento del genere, farà certamente discutere. Novak Djokovic, tennista attualmente numero 1 del ranking Atp, si è detto particolamente perplesso sulla possibilità di doversi vaccinare contro il COVID-19 in vista della ripresa delle attività sportive. Queste le parole riportate da Gazzetta.it: “Sono contrario alla vaccinazione e non vorrei essere costretto da qualcuno a prendere un vaccino per poter viaggiare. Dovrò prendere una decisione. Ho i miei pensieri sulla questione e se quei pensieri cambieranno ad un certo punto, non lo so”.