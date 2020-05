Emergenza Coronavirus. Nuoto, i campionati europei slittano al prossimo anno

Il calendario della stagione del nuoto continua a subire modifiche e perdere pezzi a causa dell'emergenza Coronavirus. Gli Europei di Budapest infatti sono stati rinviati al prossimo anno dopo aver subito un primo spostamento a marzo (da maggio ad agosto) e così si disputeranno nello stesso anno dell'Olimpiade di Tokyo. La competizione continentale si svolgerà sempre in Ungheria dal 10 al 23 maggio del 2021. Dopo questo rinvio l'unica competizione di alto livello rimasta in calendario per quest'anno sono i Mondiali in vasca corta che dovrebbero tenersi, il condizionale è d'obbligo, ad Abu Dhabi dal 15 al 20 dicembre.