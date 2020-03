Emergenza Coronavirus. Pallavolo, Cattaneo: "L'Italia non parteciperà alla Nations League"

Il presidente della Federvolley Bruno Cattaneo ha annunciato che l'Italia non prenderà parte al la Nations League in programma questa estate: “Non solo abbiamo auspicato il rinvio delle Olimpiadi, noi abbiamo anche ufficialmente rinunciato al World Tour di beach volley a Roma e alla Nations League: non è pensabile di poter fare queste cose quando sono anche vietati i trasferimenti e altro. - continua Cattaneo ai microfoni di Radio 1 - Stiamo pensando al domani, ma nel frattempo abbiamo in animo di aiutare le nostre società di base. Sulla base del bilancio dello scorso anno abbiamo messo a disposizione un ulteriore mezzo milione di euro che si aggiunge a quello erogato l'anno prima. Stiamo vedendo di poter fare di più. Vorremmo ritrovarci con tutti i nostri effettivi al termine dell’urgenza della pandemia“.