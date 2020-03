Emergenza Coronavirus, rinviati anche i mondiali di mountain bike in programma a giugno

Il Coronavirus continua sfortunatamente a mietere vittime, nella vita e nello sport. In queste ore, tra le tante competizioni, sono stati rinviati infatti anche i campionati mondiali di mountain bike, inizialmente in programma dal 25 al 28 giugno ad Albstadt, in Germania. Questo l'annuncio ufficiale degli organizzatori: "Nell'attuale situazione critica della diffusione in tutto il mondo del virus corona con ampie restrizioni di viaggio, un campionato mondiale - come altri importanti eventi sportivi in tutto il mondo - non può essere tenuto in questa data. La città è in stretto contatto con l'associazione ciclistica mondiale UCI, l'Associazione dei ciclisti tedesche e lo stato del Baden-Württemberg. Alternative immaginabili sono il trasferimento nell'autunno 2020 o posticipare nel 2021. Una cancellazione completa non è esclusa, ma dovrebbe essere evitata", si legge nella nota.