Emergenza Coronavirus. Romano di Lombardia, arrivati i primi aiuti dagli ultras Spezia

Gli ultras dello Spezia oltre ad aiutare l'ospedale cittadino ha deciso di dare una mano anche alla provincia di Bergamo. Come riporta Cittadellaspezia.com quest'oggi presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Romano di Lombardia è arrivato il primo bancale di aiuti medici raccolti dai tifosi della Curva Ferrovia per sostenere la cittadina lombarda e i sanitari nella lotta contro il Coronavirus. Una spedizione che conteneva materiale per la sanificazione a cui ne farà seguito un'altra nei prossimi giorni di guanti monouso, gel e disinfettanti vari. !A tutte le persone che si sono adoperate per fornire materiale prezioso. Grazie – ha scritto il personale del Pronto Soccorso – per averci dimostrato la vostra vicinanza in un momento davvero difficile”.