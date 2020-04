Emergenza Coronavirus, Sassoli spiega il nuovo MES: "Non è più il fondo salva Stati di prima"

C'è grande discussione in Italia in merito all'utilizzo del MES, il Fondo salva Stati al centro del dibattito nella riunione tra i Ministri delle Finanze andato in scena due sere fa. Nella giornata di ieri, il Premier Giuseppe Conte ha spiegato che questa linea di credito non verrà utilizzata dall'Italia perché - ha detto il Premier - lo riteniamo uno strumento inadeguato.

Sul MES, s'è espresso quest'oggi anche David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo. Nel corso di una interessante intervista a 'Repubblica', Sassoli ha specificato che si tratta di uno strumento diverso da quello del passato: "L'Eurogruppo - ha detto - lo ha trasformato in un Fondo salva Salute il cui utilizzo prevede come unico vincolo il fatto che le sue risorse siano usate per contrastare il virus. Non vi sono condizionalità aggiuntive. Ed è a disposizione di tutti i Paesi per sostenere le spese sanitarie. Non è obbligatorio, ma chi ne vrà bisogno potrà accedere a un prestito pari al 2% del PIL, a tassi molto bassi. Per l'Italia, che nel vecchio MES ha già versato 14.3 miliardi, sarebbero 37 miliardi".

Per ora, comunque, il nostro Governo ha utilizzo l'utilizzo del MES, specificando che in questo momento l'Italia è in prima linea tra i paesi che puntano agli eurobond.