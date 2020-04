Conte: "Il Mes esiste dal 2012 e non è stato attivato ieri. Salvini e Meloni dicono falsità"

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa ha fatto il punto anche sulle polemiche politiche: "Il Mes esiste dal 2012, non è stato istituito ieri, non è stato approvato nella scorsa notte, come falsamente è stato dichiarato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Devo fare i nomi: lo stanno ripetendo dalla scorsa notte. Questo governo non lavora col favore delle tenebre, se ha proposte le fa guardando chiaramente negli occhi gli italiani. L'Eurogruppo non ha istituito nulla, è una menzogna. Su richiesta di alcuni Stati membri, non dell'Italia, ha lavorato a questa proposta, che non è ancora completata, di una linea di credito nuova, collegata al Mes. Infine, l'Italia non ha firmato alcuna attivazione del Mes, non ne ha bisogno perché lo ritiene uno strumento totalmente inadeguato e inadatto all'emergenza che stiamo vivendo".