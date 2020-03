Emergenza Coronavirus. Trentin: "Uniamo i tre grandi giri: partenza da Roma e arrivo a Parigi"

L'emergenza Coronavirus sta rivoluzionando il calendario ciclistico di quest'anno, con la cancellazione o lo spostamento di quasi tutte le classiche e notevoli problemi nell'organizzazione dei grandi giri (Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta). Per questo l'ex ciclista Matteo Trentin sul proprio profilo Twitter ha lanciato l'idea di un mega giro che riunisca i tre grandi appuntamenti e unisca l'Europa: “Si inizia da Roma, passando poi per Madrid e arrivando a Parigi. Un ottimo modo per riunire tutte le persone con una gara ciclistica dopo questo momento orribile!"

Why not organize only one GT this year? Start in Rome , passing through Madrid , finish in Paris. All the best on the start and a great way to reunite all the people with a bike race after this horrible time! #3GTn1

— Matteo Trentin (@MATTEOTRENTIN) March 24, 2020