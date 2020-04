Emergenza Coronavirus. Vicepres. Lombardia: "Appello all'Iss: validate le nostre mascherine"

Il Vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala, tramite SkyTg24, ha parlato della situazione attuale e delle polemiche sulle mancate autorizzazioni da parte dell’Iss per la distribuzione della mascherine prodotte all’interno dei confini regionali: “Come agevolare le persone che hanno bisogno di mascherine? La Lombardia ne ha prodotte 4 milioni, sono mascherine che hanno requisiti tecnico scientifici, ma serve validazione dell’Iss. Le nostre mascherine hanno i requisiti scientifici, il Politecnico le ha validate. Non parlo solo di mascherine, abbiamo prodotto anche un nuovo ventilatore polmonare ma anche lì servirà l’autorizzazione. C’è un tappo a Roma. Noi non vogiamo far polemica, è solo un appello: dateci le autorizzazioni alla distribuzione. Mobilità? Siamo al 37%, è un 1% in più rispetto agli ultimi giorni, questo vuol dire migliaia di persone in più in movimento. Capisco la circolare governativa ma ripeto: in Lombardia non si può passeggiare, si deve stare a casa”.