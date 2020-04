Emergenza Coronavirus. Wuhan sempre più vicina alla riapertura, ma le autorità: "Rischi alti"

La città di Wuhan, in Cina, è un po’ più vicina alla riapertura e alla normalità. Dopo il via libera della scorsa settimana ai flussi in arrivo in città, dall’8 aprile sarà permesso ai cittadini di viaggiare e di lasciare la città. Le istituzioni hanno comunque avvertito i residenti sulla necessità di rafforzare le misure di autotutela, restando per quanto possibile a casa ed evitando di uscire se non per necessità. Il rischio di rimbalzo della pandemia e di nuovi focolai resta comunque molto alto, per le autorità locali. A riportarlo è il Corriere della Sera.