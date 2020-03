Emergenza Coronavirus, Zaia: "Ieri centinaia di segnalazioni: rispettiamo le regole"

Nel corso della conferenza stampa odierna, Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, ha lanciato un appello sul mancato rispetto delle regole di alcuni cittadini del suo territorio: "Devo fare qualche tiratina d'orecchie. Ieri mi son arrivate centinaia di segnalazioni di gente che forse non ha capito di cosa stiamo parlando. Non è che non rispettare le regole oggi significa vincere qualcosa, ma vuol dire solo mettere a repentaglio la propria vita e quella degli altri. Sono cose di grande irresponsabilità. Mi sono arrivate foto di gente che passeggiava, un agricoltore addirittura mi ha mandato un sacco di foto di gente che passeggiava in mezzo ai campi, perché lì magari i Carabinieri non arrivano e la polizia non ti vede. La furbata però è va a discapito di se stessi... Le restrizioni sono fatte per uscirne rapidamente, se non l'avete capito lo capirete in altre maniere".