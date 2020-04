Emergenza Coronavirus, Zingaretti: "Isolato per 22 giorni. Senti che può succedere di tutto"

Nicola Zingaretti, segretario del PD, ha raccontato a Che Tempo Che Fa su Rai 2 la sua esperienza diretta con il Coronavirus, cui è risultato positivo all'inizio di marco: "Ora sto bene, meglio. Ho passato il tunnel, sono convinto e determinato a combattere e tenere molto alta l'attenzione di una battaglia che sarà dura, difficile. Penso a chi è ancora malato, a chi ha perso un parente perché è morto. Sono stato in isolamento in camera per 22 giorni, e per cinque-sei, non me ne vergogno, senti che può succedere di tutto. La febbre si alza, non senti i sapori, gli odori... Ho la fortuna di non aver mai avuto bisogno dell'ossigeno artificiale, e non ho vissuto una malattia drammatica.