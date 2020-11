Emergenza difesa per la Juventus: Bonucci col Benevento, aspettando Demiral e Chiellini

Juventus no stop. Sabato arriva il Benevento e domani è già antivigilia della gar di campionato. Si giocherà alle ore 18 e Andrea Pirlo spera di ritrovare Leonardo Bonucci in difesa. Oggi è previsto un primo provino, la difesa della Juventus potrebbe ritrovare almeno lui. Per Giorgio Chiellini l'auspicio della Juventus, spiega Tuttosport, è di rivederlo contro il Barcellona in Champions League mentre Merih Demiral potrebbe rientrare anche per il derby del 5 dicembre.