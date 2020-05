Emilia Romagna, Bonaccini annuncia: "Se tutto va bene anticiperemo le aperture"

vedi letture

Il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini intervenuto al Tgr Rai ha aperto alla possibilità di una riapertura di alcune attività commerciali prima della data (primo giugno) fissata dal Governo: “Se tutto andrà come ci auguriamo i tempi previsti per la riapertura di bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti potranno essere anticipati. Ovviamente tutto deve andare di pari passo con una curva epidemiologica che non torni a essere preoccupante. - continua Bonaccini parlando anche dei centri estivi – Mi auguro che i centri estivi a giugno possano riaprire, stiamo lavorando per questo e l'impegno è massimo. Vogliamo garantire questo servizio alle famiglie e stiamo discutendo un piano d'intervento per coniugare servizi indispensabili e sicurezza sanitaria nei prossimi mesi”.