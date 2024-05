Napoli, occasione per Lindstrom: l'acquisto record dell'estate mai titolare nel 2024

vedi letture

Stasera dovrebbe essere l'occasione per rivedere titolare Jesper Lindstrom (24 anni) con il Napoli. Un evento, abbastanza difficile da pronosticare se si riguarda al momento del suo acquisto nella scorsa estate. Non proprio un arrivo a caso, considerando che con circa 30 milioni di euro di spesa è il colpo estivo più costoso dell'intero campionato italiano.

Fino ad oggi del Lindstrom napoletano si è visto poco o nulla. Appena due volte in campo da titolare, il centrocampista offensivo danese classe 2000 non vede comparire il suo nome negli undici iniziali di una distinta addirittura dallo scorso 19 dicembre, la notte del disastroso 0-4 casalingo subito dal Frosinone. Se si rimane solo alla Serie A, Lindstrom non scende in campo dal primo minuto addirittura da fine settembre, da un'altra partita finita con il punteggio di 0-4 ma quella volta in favore del suo Napoli, sul campo del Lecce.

Le tante assenze di questa sera in casa Napoli gli dovrebbero riaprire le porte dei titolari per la gara sul campo dell'Udinese. Un evento, dicevamo, considerando che (anche a causa di un infortunio) Lindstrom non scende in campo da un mese e mezzo. Era il 30 marzo quando subentrava nel finale della rovinosa sconfitta interna contro l'Atalanta. Da allora solo assenze, per una prima stagione da dimenticare a Napoli. Ad oggi 0 gol e 0 assist.