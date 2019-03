Fonte: FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

"29.3.2019: la tua stella brilla in cielo, Emiliano uomo vero”: questo il testo del lungo striscione che si trova oggi ai piedi della Curva Fiesole dello stadio Franchi di Firenze, messaggio che fa rifermento a Emiliano Mondonico, ex tecnico di Fiorentina e Torino scomparso esattamente un anno fa. Prima del fischio d'inizio i due capitani, Benassi e Belotti, hanno deposto un mazzo di fiori in memoria dell'ex allenatore. Allo stadio inoltre sarà presente anche Clara, la figlia di Mondonico.