Azzurri in campo quest’oggi - riporta pianetaempoli.it - nel secondo giorno della settimana lavorativa che porta alla sfida di lunedì prossimo contro il Genoa.

Da capire ancora bene quello che potrebbe essere il modulo di partenza, la sensazione è che si possa però rivedere quel 3-5-1-1 che ha dato il via alla gara di Cagliari con Zajc vicino a Caputo. Questo perché - si legge - La Gumina è ai box e sarà sicuro assente contro i grifoni. A forte rischio anche Maietta e Capezzi che anche oggi non si sono allenati con il gruppo, oggi era assente anche Traorè ma per il giovane ivoriano si tratta di influenza e nei prossimi giorni sarà regolarmente in gruppo.