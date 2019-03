Eredivisie, Feyenoord e AZ che poker di gol

© foto di Image Sport

Oggi si tornava in campo con l'Eredivisie per concludere la ventiquattresima giornata. Vittorie per tutte le squadre che giocavano in casa ad iniziare dal Feyenoord e anche per Alkmaar, Heerenveen e Groningen. Ecco di seguito il programma nel dettaglio, i risultati e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Graafschap-Den Haag 1-1

El Jebli 81' (G), Becker 32'

Heracles-Utrecht 1-5

Dalmau 60' (H), Van De Streek 9', Janssen 50', Kerk 65', Gustafson 79', Bazoer 86'

Excelsior-PSV 0-2

Bergwijn 8', 54'

Vitesse-Breda 4-1

Buitink 54', van der Werff 77', Büttner 86', Bero 90'+1' (V), Korte 29'

Groningen-Venlo 3-2

Mahi 24', 41', Bel Hassani 64' (G), Post 20', Mlapa 46'

Heerenveen-Willem II 4-2

Vlap 4', Lammers 10', 33', Rienstra 90'+4' (H), Isak 54', Pavlidis 62'

Alkmaar-Sittard 4-2

Koopmeiners 26', 75', Til 54', Idrissi 61' (A), Lamprou 37', Novakovich 45'+1'

Feyenoord-FC Emmen 4-0

Van Persie 38', 52', 62', Berghuis 76'

La classifica:

PSV 62

Ajax 56

Feyenoord 46

Alkmaar 43

Vitesse 39

Heracles 35

Utrecht 36

Groningen 31

Heerenveen 30

Venlo 29

Willem II 28

Den Haag 28

Excelsior 26

Sittard 26

Zwolle 25

Emmen 24

Graafschap 22

Breda 17