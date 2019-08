Eredivisie, il programma della prima giornata

© foto di Image Sport

Oggi si parte presto in Eredivisie per giocare la prima giornata del campionato olandese. Subito quattro partite ad iniziare dal tardo pomeriggio e subito in campo anche Ajax e PSV l'eterne duellanti per il titolo. Ecco di seguito il programma nel dettaglio.

Le partite in programma:

03.08. 18:30 FC Emmen-Groningen

03.08. 18:30 Vitesse-Ajax

03.08. 20:45 Twente-PSV

03.08. 20:45 Venlo-Waalwijk

04.08. 12:15 Heracles-Heerenveen

04.08. 14:30 Feyenoord-Sparta Rotterdam

04.08. 16:45 Den Haag-Utrecht

04.08. 20:00 Alkmaar-Sittard